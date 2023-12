ASSE : «Dans le rouge», un gros problème est identifié

Benjamin Labrousse

Alors que l’ASSE restait sur une triste série de cinq défaites consécutives, la direction a décidé ce mercredi de se séparer de Laurent Batlles. Désormais menée par Laurent Huard, la formation stéphanoise s’est une nouvelle fois inclinée, cette fois-ci en Coupe de France face à Nîmes ce samedi (0-1). L’entraîneur intérimaire a affirmé que plusieurs de ses joueurs étaient exténués pour ce match.

Présent en conférence de presse au sortir de cette rencontre, Laurent Huard a lâché des révélations troublantes concernant son effectif.

« Il y avait des joueurs qui étaient dans le rouge »

Dans des propos relayés par Peuple Vert , Laurent Huard déclare : « Il y avait plusieurs priorités. Il y a une fin de demi-saison qui arrive, il y a des alertes. Il y avait des joueurs qui étaient dans le rouge. Donc il y avait peut-être besoin de ce petit temps supplémentaire pour pouvoir récupérer et être prêt. Donc il n’y avait pas de soucis, moi, j'étais ok, et au contraire, il faut voir le côté positif de la chose. C’est d’être en capacité de voir des joueurs gagner en temps de jeu, des jeunes apparaître, des jeunes pouvoir exister » .

