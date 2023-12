ASSE : Une légende dézingue la direction !

Benjamin Labrousse

Depuis 2004, l’ASSE est co-détenue par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux hommes cherchent actuellement à vendre le club stéphanois, mais doivent également faire face à certains litiges. Ancienne gloire des Verts, Stéphane Ruffier a attaqué Saint-Étienne en justice pour « harcèlement moral », et s’est livré avec véhémence sur les deux propriétaires de l’ASSE.

L’ASSE dans le dur. Depuis plusieurs mois, le club stéphanois est englué dans un processus de reprise du club, sans que ce dernier connaisse un franc succès. Au-delà de ça, les dirigeants stéphanois doivent faire face à l’attaque en justice de leur ancien gardien Stéphane Ruffier pour « harcèlement moral ». Pour rappel, l’homme aux 383 matchs chez les Verts avait été licencié en janvier 2021 pour faute grave. Dans un long entretien accordé à So Foot , Stéphane Ruffier est d’ailleurs revenu sur les cas de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo.

« J'espère qu'il ne se comporte pas comme ça avec son propre fils »

« Pendant dix ans, Roland Romeyer m'a appelé "fils" tous les matins et me faisait la bise. Tous les matins. Et bah, j'espère qu'il ne se comporte pas comme ça avec son propre fils... Il ne m'a jamais soutenu, mais je n'ai pas été totalement surpris vu comment je l'ai parfois entendu parler d'anciens joueurs qui avaient fait de belles choses au club » , déclare Stéphane Ruffier dans des propos relayés par Peuple Vert.

« Comment un président peur faire ça »