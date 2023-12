Gros clash à l’ASSE, il déballe tout

Benjamin Labrousse

L’ASSE se trouve dans une situation périlleuse. Au-delà de résultats sportifs peu concluants, le club stéphanois semble englué dans plusieurs extra-sportives, comme la vente du club, ou encore son procès contre l’ancien gardien Stéphane Ruffier. Alors qu’il accuse les Verts harcèlement moral, Ruffier est sorti du silence à ce sujet, expliquant les coulisses de cette affaire.

En janvier 2021, l’ASSE décidait de licencier son emblématique gardien Stéphane Ruffier pour « faute grave », alors que selon l’entraîneur de l’époque Claude Puel, ce dernier n’acceptait pas de devenir numéro deux dans les cages des Verts. Alors qu’il a attaqué le club stéphanois en justice pour « harcèlement moral », Stéphane Ruffier s’est confié à ce sujet.

ASSE : Le nouvel entraîneur déniché au PSG ? L'annonce rassurante https://t.co/ZRfB7UxqUK pic.twitter.com/A0hCOTksbN — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Que justice soit faite »

« On attend le verdict qui devrait tomber début janvier 2024 » , confie Stéphane Ruffier au cours d’un entretien accordé à So Foot . « Il a été écrit dans certains articles que je réclamais cette somme (7,12 millions d'euros) pour pouvoir finir ma maison, mais vous êtes là, vous voyez que je n'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est uniquement que les dégâts soient réparés, que justice soit faite, car j'ai vécu un an de harcèlement de la part d'un homme (Claude Puel) qui a monté une entreprise de démolition contre ma personne » .

« En dégageant Ruffier, il s'est offert de la crédibilité pour la suite »