Vente ASSE : Un accord à 46M€ est révélé !

Enjeu majeur depuis quelques temps maintenant, la vente de l'ASSE traîne en longueur. Pourtant, Bernard Caïazzo entend bien se séparer du club stéphanois et l'a encore confirmé récemment. Elle aurait d'ailleurs pu être bouclée il y a quelques mois, puisqu'un accord avait été trouvé entre les dirigeants des Verts et une société française.

En plein doute depuis quelques temps, l’ASSE fait face à de nouvelles galères sur le plan sportif. Les Verts , qui se sont inclinés face à l’EA Guingamp ce mardi (1-3), ont enchaîné leur cinquième défaite consécutive. Les Stéphanois n'arrivent toujours pas à sortir la tête de l'eau. La vente du club, elle, traîne en longueur malgré la volonté des dirigeants de trouver un repreneur.

Bernard Caïazzo veut vendre l'ASSE

Peuple Vert a notamment fait savoir que Bernard Caïazzo avait confirmé lors d’un récent conseil de surveillance que la vente de l’ASSE était toujours d’actualité. Elle aurait d’ailleurs pu être bouclée il y a quelques mois, puisqu’un accord avait été trouvée entre le président des Verts et une société française.

Un accord avait été trouvée pour la vente du club