Vente ASSE : La direction lâche une révélation en interne

Benjamin Labrousse

Enjeu majeur concernant l’avenir du club, la vente de l’ASSE semble engluée depuis quelque temps. Si un projet de reprise du club a bien été révélé ces derniers temps, le tandem Roland Romeyer-Bernard Caïazzo ne parvient pas à trouver preneur. Mais ce jeudi, Caïazzo a pourtant une fois de plus affirmé que cette reprise de l’ASSE était d’actualité.

L’ASSE nage en plein doute. Si sur le plan sportif, le club stéphanois n’y arrive plus avec trois défaites consécutives en Ligue 2, la potentielle reprise du club par de nouveaux investisseurs se fait attendre.

L’ASSE vendue avant 2024 ?

Récemment, le journal l’Équipe affirmait une fois de plus que les deux propriétaires du club stéphanois Roland Romeyer et Bernard Caïazzo étaient bel et bien déterminés à céder l’ASSE avant la fin de l’année. Mais alors que cette année 2023 approche de son terme, aucun signe de reprise n’est visible à l’horizon.

Caïazzo confirme que l’ASSE est à vendre