ASSE : Après son transfert avorté, il balance tout

Thibault Morlain

A 22 ans, Benjamin Bouchouari évolue cette saison avec l’ASSE de Laurent Batlles. Mais ça aurait pu être différent pour le milieu de terrain marocain. En effet, lors du dernier mercato estival, le Stéphanois était sur les tablettes de certains clubs européens, lui qui aurait notamment pu disputer la Ligue des Champions avec l’Etoile Rouge de Belgrade. Aucun transfert n’a finalement été acté pour Bouchouari qui a expliqué son choix de rester à l’ASSE.

A l’instar de Jean-Philippe Krasso, Benjamin Bouchouari aurait lui aussi pu quitter l’ASSE pour rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade et jouer la Ligue des Champions. Toutefois, un transfert vers la Serbie n’était pas dans les plans du Stéphanois. « Je n’ai pas voulu partir. Ils étaient intéressés, mais dès le début j’ai dit que ce n’était pas fait pour moi », avait-il reconnu il y a quelques semaines.

« Quand tu as déjà tout ici, pourquoi prendre le risque d’aller ailleurs ? »

Dans un entretien accordé à Envertetcontretous , Benjamin Bouchouari en a rajouté une couche sur son départ avorté de l’ASSE au mercato estival. Le joueur de Laurent Batlles a alors expliqué : « Si tu montes en Ligue 1 avec Saint-Étienne, tu as déjà tout, tu es déjà bien installé. Tu as les supporters, tu as le stade, le Centre, l’environnement que tu connais. Quand tu as déjà tout ici, pourquoi prendre le risque d’aller ailleurs ? (…) Ça a été ma réflexion quand des offres se sont présentées cet été ? Je n'ai pas eu trop de propositions mais j’en ai eues ».

« Ce n’était pas intéressant pour moi »