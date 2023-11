Le PSG encore doublé pour le transfert d’un phénomène ?

La rédaction

Désireux de recruter un nouveau milieu défensif, le PSG scruterait le marché au Brésil. Le club de la capitale aurait des vues sur Gabriel Moscardo, le phénomène de Corinthians. La formation parisienne serait d'ailleurs plutôt bien placée pour s'attacher ses services. Mais le FC Barcelone serait passé à l'action pour tenter de le recruter.

Cet été, le PSG a mis la main sur Manuel Ugarte pour se renforcer au milieu de terrain. Et quelques semaines plus tard, la formation parisienne voudrait encore recruter un autre joueur dans l’entrejeu. Le club de la capitale chercherait un nouveau milieu défensif et ne serait ainsi pas contre faire venir un nouveau crack. En effet, le PSG aurait des vues sur Gabriel Moscardo, la pépite de Corinthians. Du haut de ses 18 ans, le phénomène brésilien aurait tapé dans l’oeil du pensionnaire de la Ligue 1. D’ailleurs, le champion de France serait plutôt bien placé pour son transfert.

Le PSG est en pole position pour Moscardo

D’après les informations de SPORT , il y aurait eu du mouvement dans le dossier Gabriel Moscardo au cours des dernières heures. Le PSG serait passé en pole position et serait en mesure de boucler son transfert immédiatement. Le club de la capitale voudrait finaliser cette affaire assez rapidement afin d’éviter un échec similaire à celui d’Endrick, qui a donné son accord au Real Madrid.

Le FC Barcelone passe à l'action