Mbappé : Le PSG a fait une offre «impossible à refuser»

Alors que le PSG devrait tout tenter pour prolonger Kylian Mbappé, en fin de contrat, en 2022, le club de la capitale était parvenu à ses fins. Tout le monde pensait alors que le Français allait partir librement et on l’annonçait déjà au Real Madrid. A la surprise de tous finalement, Mbappé avait prolongé au PSG. Il faut dire que Paris avait mis de sérieux arguments sur la table pour obtenir le oui de sa star.

Depuis plusieurs années maintenant, le Real Madrid enchaine les échecs quand il s’agit de recruter Kylian Mbappé. On se souvient notamment de ce qui est arrivé à l’été 2022. Arrivant au terme de son contrat à Paris, le Français était annoncé par tout le monde sur le départ. Libre, Mbappé était envoyé chez les Merengue, qui avaient déjà quasiment acté son arrivée. Or, le champion du monde 2018 n’a finalement jamais mis les pieds au Real Madrid, puisqu’il a fini par accepter de prolonger au PSG, au terme d’un énorme forcing du Qatar.

« La proposition était impossible à refuser vu son montant »

Revenant sur cette prolongation de Kylian Mbappé en 2022, Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien , a assuré que le PSG avait offert une fortune à son joueur : « Pourquoi Mbappé s’entête-t-il au PSG ? Je pense qu'il y a deux réponses : 1. la proposition financière liée à sa prolongation en 2022 était impossible à refuser vu son montant. 2. Beaucoup en doutent mais Mbappé est vraiment attaché au PSG. Il l'a montré l'été dernier ».

« Ce n'est pas une question d'argent mais une question de projet »