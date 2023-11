PSG : Le Real Madrid prêt à tout faire capoter pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a communiqué début novembre sur le dossier Kylian Mbappé en affirmant ne pas discuter avec le moindre joueur du PSG. La presse ibérique est même allée jusqu’à dire que le club merengue se serait retiré de l’opération Mbappé. Néanmoins, le Real Madrid aurait tout de même un véritable coup à jouer. Explications.

Le PSG ne prévoirait pas de dégainer une offre contractuelle pour Kylian Mbappé à l’instant T. En effet que ce soit AS dernièrement ou The Daily Record ces dernières heures, les deux médias ont affirmé que le plan du Paris Saint-Germain était de convaincre le meilleur buteur de son histoire de revenir sur sa position et d’activer la clause présente dans son bail pour le prolonger jusqu’à l’été 2025.

Le Real Madrid annonce la couleur pour Mbappé

En parallèle, le Real Madrid s’est distancé du feuilleton Kylian Mbappé et a remis les pendules à l’heure par le biais d’un communiqué. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ».

Le Real Madrid, favori pour Mbappé grâce à la Ligue des champions et le Ballon d’or ?