Mbappé délivre le PSG et rentre dans l’histoire !

Ce mardi soir, Kylian Mbappé a délivré le PSG en transformant un penalty en fin de rencontre face à Newcastle (1-1) en Ligue des Champions. D’abord auteur d’un match frustrant, l’attaquant de 24 ans a une fois de plus fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve. Mais ce n’est pas tout, car en inscrivant son but à la 97ème minute du match, Mbappé a établi un nouveau record dans l’histoire du club parisien. Explications.

Le PSG peut toujours compter sur lui. S’il n’a pas réalisé la meilleure prestation de sa saison ce mardi soir, loin de là, Kylian Mbappé a toutefois permis au PSG de rester maître de son destin, en inscrivant le but du 1-1 face à Newcastle sur penalty. Ce but de Kylian Mbappé (son 17ème de la saison) a ainsi permis aux Parisiens de rêver d’une première place du groupe F de la Ligue des Champions en cas de victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund (le 13 décembre prochain). Mais cette réalisation du capitaine de l’équipe de France a également fait office de libération pour les hommes de Luis Enrique, qui poussaient depuis plus d’une mi-temps afin de recoller au score. Auteur de 31 tirs face à Newcastle, le PSG s’en est donc remis à Kylian Mbappé pour s’en sortir. Mais le numéro 7 est également devenu le joueur ayant inscrit le but le plus tardif de l’histoire du PSG.

Un nouveau record tombe pour Mbappé avec le PSG

En effet, il aura fallu attendre 97 minutes et 18 secondes pour voir Kylian Mbappé égaliser face à Newcastle. Le joueur de 24 ans n’a pas tremblé, et a donc dépassé le record alors détenu par un certain Antoine Kombouaré, buteur avec le PSG face au Real Madrid en 1994 au bout de 95 minutes et 55 secondes.

Randal Kolo Muani a dépassé Mbappé en Ligue 1

À noter également que vendredi dernier, Kylian Mbappé s’était fait dépassé concernant le record du but le plus tardif en Ligue 1, puisque la réalisation de son partenaire Randal Kolo Muani face à l’AS Monaco au bout de 95 minutes et 51 secondes était donc plus tardive que celle de Mbappé face à Strasbourg le 28 décembre 2022.