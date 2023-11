PSG : Mbappé pousse un coup de gueule après le choc !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG retrouvait la Ligue des champions, et recevait Newcastle pour l'avant-dernière journée de la phase de groupe. Les Parisiens ont réussi à arracher le match nul dans les tout derniers instants du match, grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Après le match, le champion du monde est justement revenu sur l'inefficacité offensive de son équipe.

Le PSG devra gagner sur la pelouse de Dortmund le 13 décembre prochain. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à s'imposer, ce mardi soir, face à Newcastle, et ils sont pour le moment deuxièmes de leur groupe de Ligue des champions, derrière les Allemands. Pour éviter toute catastrophe, les partenaires de Kylian Mbappé devront ramener les trois points du Signal Iduna Park.

Le PSG a eu beaucoup de difficultés offensivement

Longtemps menés, les joueurs du PSG ont réussi à arracher le point du match nul à la 98ème minute, grâce à un penalty de Kylian Mbappé, qui peut faire débat. Avant la réalisation du Français, les Parisiens ont eu de nombreuses occasions de revenir au score, mais ils ont buté sur une défense anglaise héroïque, ainsi que sur un Nick Pope très inspiré.

«C'est une déception»