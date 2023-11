Riolo dézingue une recrue du PSG !

Alexis Brunet

Opposé à Newcastle mardi soir, le PSG n'a pas réussi à l'emporter. Le club de la capitale a dû se satisfaire d'un match nul obtenu au bout du temps additionnel. Pourtant, le champion de France a eu de nombreuses opportunités de l'emporter. Bradley Barcola, entré à l'heure de jeu, aurait pu à plusieurs reprises remettre son équipe sur les bons rails, mais il a failli. Après la rencontre, ce dernier s'est fait vivement critiquer par Daniel Riolo.

Bradley Barcola aurait pu être le sauveur du PSG mardi soir, face à Newcastle. Entré en jeu à la 62ème minute à la place de Randal Kolo Muani, l'ancien Lyonnais a eu de nombreuses occasions, mais aucune n'est allée au fond. Après la rencontre, le jeune Français s'est fait dézinguer par Daniel Riolo sur RMC Sport . « On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis. »

Riolo accuse Luis Enrique

Au-delà de critiquer Bradley Barcola, Daniel Riolo a aussi envoyé un tacle à Luis Enrique au passage. « Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. »

Mercato : Mbappé fait une promesse au boss du PSG https://t.co/G97R9AbFm4 pic.twitter.com/Ny7SGChDvT — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Le PSG se déplacera à Dortmund

En ne faisant pas mieux qu'un match nul face à Newcastle, le PSG n'est pas dans la meilleure situation en vue d'une qualification en huitième de finale de Ligue des champions. Les Parisiens sont toutefois maîtres de leur destin. S'ils gagnent face à Dortmund lors de la dernière journée de phase de groupe, les partenaires de Kylian Mbappé seront qualifiés pour les phases finales.