PSG : Mbappé fait sa révolution, Riolo s’inquiète en direct

Thibault Morlain

A ses débuts, Kylian Mbappé avait tout exploser sur son passage, impressionnant tout le monde grâce à sa vitesse et sa prise de la profondeur. Mais voilà que dernièrement, le jeu du joueur du PSG a quelque peu évolué. Peut-être pas de la meilleure des manières… C’est en tout cas ce qu’a souligné Daniel Riolo, inquiet par le nouveau visage montré par Mbappé.

Rapide, Kylian Mbappé sait faire de grosses différences quand il prend les espaces. Le fait est que dernièrement, le numéro 7 du PSG a quelque peu modifié son jeu. Ne prenant plus autant la profondeur, Mbappé souhaite davantage avoir le ballon dans les pieds. Un problème aux yeux de Daniel Riolo…



« Ça me perturbe un petit peu »

« Je milite pour un Mbappé qui va sur la gauche et qu’on profite de sa profondeur. Vous n’avez pas remarqué que Mbappé n’accélère quasiment plus. On ne voit plus ses grandes accélérations. De moins en moins. Ce n’est pas qu’il n’y a plus, il y a moins. Il y avait tout le temps avant, mais comme il est sans cesse ramené vers le centre, il n’y a plus. Ça me perturbe un petit peu », a-t-il expliqué lors de L’After Foot sur Mbappé.

« Il veut faire un peu le meneur »