Il quitte l’ASSE et snobe un club de Ligue 1

Arnaud De Kanel

La descente en Ligue 2 avait forcé l'ASSE à se séparer de ses meilleurs éléments pour retrouver des liquidités. Hormis Lucas Gourna-Douath, Denis Bouanga avait également été vendu. Le Gabonais a choisi le dépaysement total en s'engageant avec le Los Angeles FC en MLS alors qu'il avait une offre d'un club de Ligue 1 sur la table.

Lorsqu'un club est relégué, la braderie est ouverte. L'ASSE connait bien cette situation et elle en avait fait les frais il y a plus d'un an. Pour éviter une catastrophe économique, les Verts s'étaient séparés des joueurs possédant la plus forte valeur marchande comme Denis Bouanga. Le Gabonais avait même été sollicité par un club de Ligue 1.

«Il y avait Rennes, qui l'a sollicité»

Denis Bouanga a donc fait le choix de partir à l'étranger pour signer en MLS. Pourtant, il aurait pu continuer à gravir les échelons en France où le Stade Rennais voulait le signer comme l'a révélé son ancien coéquipier Wilfried Ebané.

«Il voulait changer de championnat»