Mercato : Il signe à l’ASSE et prépare déjà une révolution

L'ASSE a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur. Ce mardi, Olivier Dall'Oglio s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club stéphanois. Sébastien Perez, qui a collaboré durant deux ans avec le technicien à Dijon, s'est prononcé sur cette arrivée. Selon lui, son ancien collègue ne devrait pas hésiter à s'appuyer sur la formation.

Passé par Dijon, Brest ou encore Montpellier, Olivier Dall'Oglio est le nouvel entraîneur de l'ASSE. Le technicien de 59 ans a été présenté à la presse ce mardi après avoir dirigé sa première séance d'entraînement. Il n'a pas attendu son arrivée dans le Forez pour se familiariser avec le groupe. Depuis plusieurs jours, Dall'Oglio travaille sur cette saison et prépare la seconde partie de saison. Selon Sebastien Perez, le technicien ne devrait pas voir de mal à lancer des jeunes joueurs.

Dall'Oglio prêt à s'appuyer sur la formation

« La formation, il sait faire. Il est issu de la formation. Il est passé par là. Il a cette fibre, a dirigé le centre de formation Nîmes pendant plusieurs années. Et au DFCO, quand on repris le club à la fin de l'ère Patrice Carteron, l'esprit était de repartir sur un projet basé sur la formation et la post-formation. Olivier était déjà avec la réserve, il n'y avait pas de centre de formation, on l'a construit. Olivier sait de quoi il parle en termes de formation et de post-formation » a lâché l'ancien directeur sportif de Dijon. Selon lui, cela est plus que nécessaire.

« L'ASSE ne doit pas tourner le dos à sa formation »