Le nouvel entraîneur de l'ASSE sort du silence

Ça y est, l'ASSE tient enfin son nouvel entraîneur. Quelques jours après avoir décidé de remercier Laurent Batlles, les Verts ont déniché l'heureux élu. Et comme pressenti dernièrement, c'est bien Olivier Dall'Oglio qui va s'asseoir sur le banc de l'ASSE. Le nouvel entraîneur stéphanois, passé par Dijon, Brest et plus récemment Montpellier, a d'ailleurs livré sa première réaction.

Plusieurs noms circulaient pour venir remplacer Laurent Batlles sur le banc de l'ASSE, à l'instar de Thierry Laurey ou encore Zoumana Camara, mais rapidement, il a été expliqué qu'Olivier Dall'Oglio faisait figure de favori pour débarquer à Saint-Etienne. C'est désormais officiel, l'entraîneur de 59 ans est aux commandes de l'actuel 8ème de Ligue 2. « L'AS Saint-Étienne et Olivier Dall'Oglio officialisent ce mardi leur collaboration jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. L'accord conclu avec le technicien comporte une année supplémentaire en option », annonce l'ASSE dans son communiqué ce mardi matin.

✍️ Olivier Dall’Oglio nommé entraîneur de l’équipe professionnelle ! 💚L’ASSE souhaite la bienvenue au technicien de 59 ans et à son adjoint Grégory Peres ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 12, 2023

Dall'Oglio débarque à l'ASSE

« À la recherche d’un nouveau défi, Olivier Dall’Oglio arrive pour relever celui qui lui est proposé dans le Forez, accompagné de Grégory Peres, son fidèle adjoint. Dans le staff professionnel stéphanois, les deux techniciens retrouveront Benjamin Guy, le préparateur physique avec lequel les deux hommes ont déjà collaboré à Dijon, Brest puis Montpellier », peut-on également lire dans le communiqué de l'ASSE sur l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio.

« Je suis vraiment confiant »