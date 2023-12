Mercato : Il débarque à l’ASSE et met déjà un coup de pression

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel ! Ce mardi, l'ASSE a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, Olivier Dall'Oglio. Le successeur de Laurent Batlles a dirigé, pour la première fois, son groupe avant de filer en conférence de presse. Le technicien s'est livré sur ses premiers pas et n'a pas hésité à adresser un coup de pression à son vestiaire.

Jour de présentation pour Olivier Dall'Oglio. Le technicien a dirigé son premier entraînement ce mardi avant de se rendre en conférence de presse. L'occasion pour le nouvel entraîneur de l'ASSE d'évoquer son arrivée.

L'ASSE lâche ses vérités sur son nouvel entraîneur https://t.co/V63xPdWpYY pic.twitter.com/ugwcEx2dXT — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Grande première pour Dall'Oglio

Même si son arrivée a été officialisée ce mardi, Dall'Oglio travaille depuis plusieurs semaines en privé. « J’ai vu énormément de matches ces dernières semaines, je connais tous les joueurs. Je vais apprendre à connaître les plus jeunes au fil des semaines. La formation est importante à Saint-Étienne. J’y suis attentif » a confié le technicien.

« Je veux plus de la part des joueurs »