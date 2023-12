L’ASSE change d’entraîneur, il dénonce déjà un problème

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a trouvé son nouvel entraîneur. Olivier Dall'Oglio devrait prendre la succession de Laurent Batlles sur le banc et s'engager jusqu'à la fin de la saison avec le club stéphanois. Pour Denis Balbir, le problème de l'ASSE est bien plus profond. A en croire le journaliste, la responsabilité revient à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

L'ASSE a pris la décision de changer d'entraîneur pour relancer la machine. Après une nouvelle défaite face à Guingamp, le club stéphanois s'est séparé de Laurent Batlles. Selon les informations de L'Equipe , Olivier Dall'Oglio est désormais attendu à Saint-Etienne pour signer un contrat de six mois, plus un an en option en cas de montée en Ligue 1. Lors de sa chronique sur But Football Club , Denis Balbir s'est prononcé sur ce changement.

« Sainté est mal dirigé »

« A titre personnel, je reste persuadé que Batlles n’était pas le problème. Maintenant les dirigeants ont tranché. On sait comment ça marche à Saint-Etienne ou ailleurs : le premier fusible est toujours l’entraîneur (…) Cela fait des années qu’on pointe du doigt le problème stéphanois. Sainté est mal dirigé, mal orienté. Il n’y a pas de politique claire à part se tirer dans les pattes les uns les autres. Quand la coulisse un club va mal, cela rejaillit sur le terrain, c’est presque obligatoire… » a confié le journaliste, avant de, tout de même, valider le choix Dall'Oglio.

« Dall’Oglio ce n’est pas une mauvaise idée »