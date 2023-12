Un ancien de l’OM à l’OL ? Il annonce une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OL s'est donné un bol d'air en l'emportant face à Toulouse ce dimanche soir (3-0). Une nouvelle défaite aurait certainement précipité le départ de Pierre Sage, chargé de diriger l'équipe depuis le départ de Fabio Grosso. Mais son avenir s'écrit en pointillé et certaines rumeurs évoquent une arrivée de Jorge Sampaoli. Mais l'ancien de l'OM serait une mauvaise pioche selon Denis Balbir.

L'OL a retrouvé le goût de la victoire en s'imposant face à Toulouse. Une défaite aurait certainement contraint le club à remplacer Pierre Sage sur le banc. Selon les informations de RMC Sport , deux noms seraient suivis par la direction rhodanienne. Le premier est Bruno Genesio, ancien de la maison et parti de Rennes il y a quelques semaines. Le second est plus surprenant. Il s'agirait de Jorge Sampaoli, ancien coach de l'OM.

Mercato : L’OL s’est décidé pour son entraîneur ! https://t.co/s3loDfFUTX pic.twitter.com/ra4DQXkIZM — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

« Ce serait complètement farfelu »

Selon certains médias argentins, l'ancien coach de Flamengo serait même tout proche de rejoindre l'OL. Le journaliste Denis Balbir n'est pas convaincu par ce choix. « Un Sampaoli ? Pour moi, ce serait complètement farfelu. Déjà par rapport à la rivalité avec l’OM, c’est malvenu. Et en plus, il ne me parait pas du tout en corrélation avec ce vestiaire et ces joueurs-là. Son caractère ne colle pas à Lyon à mon sens » a-t-il confié pour But Football Club . Selon lui, l'option Genesio serait plus adaptée.

Balbir milite pour Génésio