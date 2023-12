OL : Surprise, un énorme accord est annoncé avec Aulas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la présence de Jean-Michel Aulas dans les travées du Groupama Stadium dimanche pour assister à la victoire des Gones contre Toulouse (3-0) a surpris, la société OL Groupe a annoncé ce lundi soir l’existence d’un accord entre John Textor et son prédécesseur pour le rachat des actions de l’ex-président emblématique du club.

C’est une image qui a étonné ! Alors que la relation entre les deux hommes s’était dégradée, Jean-Michel Aulas est venu assister à la rencontre entre l’OL et Toulouse (3-0) ce dimanche, se tenant derrière John Textor en tribune présidentielle. Les caméras avaient déjà capté avant le début de l’échauffement une discussion cordiale au bord de la pelouse. L’été dernier, la société de Jean-Michel Aulas avait porté plainte contre le nouveau boss de l’OL pour diffamation après que ce dernier ait évoqué une « évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier ». Une guerre qui a donc pris fin comme le confirme la grande annonce de ce lundi soir.

Textor rachète les actions d’Aulas

L’Olympique Lyonnais a en effet annoncé avoir trouvé un terrain d’entente avec Jean-Michel Aulas pour le rachat des actions de sa holding Holnest, pour un montant avoisinant 14,4M€. L’accord prévoit également « le désistement des procédures et actions en cours entre Holnest, Jean-Michel Aulas et OL Groupe ». De quoi expliquer le rapprochement visible entre Textor et Aulas, ce dernier prenant la parole sur X .

« Merci à John de m’avoir tendu la main »