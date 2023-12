Il dénonce un problème dans le vestiaire de l’OL !

Pierrick Levallet

L'OL traverse une grave crise depuis le début de saison. Lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Les hommes de Pierre Sage ont d'ailleurs reçu une nouvelle gifle ce mercredi contre l'OM (3-0). Dejan Lovren en a donc profité pour pointé du doigt le principal problème dans le vestiaire de l'OL.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL est menacé d’une relégation en fin de saison. Le club rhodanien, balayé par l’OM ce mercredi (3-0), n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Les mauvais résultats sportifs s’enchaînent et personne ne semble être en mesure de redresser la barre. Dejan Lovren a d’ailleurs réclamé du changement dans le vestiaire.

Mercato : Surprise pour le nouvel entraîneur de l’OL ? https://t.co/DY41lBNaOB pic.twitter.com/bUd9fveCj3 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

«On n’est pas à 100%»

« Il faut changer beaucoup de choses. Des choses que je ne peux pas évoquer ici. J’ai toujours la confiance en cette équipe. C’est difficile parce que parfois les joueurs n’ont pas confiance en eux. Mais on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit tout donner, on a besoin d’être solide. Et dans tous les domaines. Ça ne suffit pas de jouer un match, on a besoin de tout le monde à 100%. Et personnellement, quand je vois les derniers matches, on n’est pas à 100% » a confié le défenseur de 34 ans en conférence de presse, dans des propos rapportés par Foot Mercato .

«Il n’y a plus la mentalité qu’il y avait il y a 10 ans»