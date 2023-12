Après l'OM, une bonne nouvelle est annoncé à l'OL

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, l’OL a concédé une nouvelle défaite face à l’OM (3-0). Pour son deuxième match sur le banc lyonnais, l’entraîneur intérimaire Pierre Sage a semblé manquer de solutions. Alors que le club rhodanien espère se relancer dès dimanche, le technicien de 44 ans estime que le soutien du public sera bénéfique à ses joueurs.

L’OL en très mauvaise posture. Avec seulement 7 points obtenus en 14 matchs disputés, le club lyonnais est actuellement dernier de Ligue 1. Face à une véritable crise de résultats, les dirigeants avaient officialisé le 30 novembre dernier, leur décision de se séparer de Fabio Grosso. Depuis, c’est Pierre Sage qui assure l’intérim. Mais en deux rencontres, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star n’a pas réussi à redresser l’OL.

Deux défaites à l’extérieur pour l’OL

En effet, Pierre Sage a connu deux défaites lors de ses premiers pas sur le banc de l’OL. Malgré une prestation encourageante, les Lyonnais s’étaient inclinés sur la pelouse du RC Lens (3-2, le 2 décembre), puis face à l’OM (3-0) ce mercredi. Deux défaites à l’extérieur pour l’OL donc.

« Ce match est derrière »