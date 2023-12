L’OM fait couler l’OL, c’est le grand déballage dans le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique Lyonnais n’a pas su profiter du match en retard de la 10e journée pour se relancer, s’inclinant lourdement contre l’OM (3-0) au Vélodrome. A l’issue de cette débâcle, plusieurs joueurs ont pris la parole devant les caméras, mais également dans le vestiaire pour tenter de sortir la tête de l’eau.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL a encore sombré mercredi sur la pelouse du Vélodrome. Les hommes de Pierre Sage, qui assure l’intérim après le départ de Fabio Grosso, n’ont pas su profiter de ce match en retard de la 10e journée de Ligue 1 pour se relancer, s’enfonçant un peu plus au classement avec seulement 7 points au compteur. Il y a urgence à Lyon, et le vestiaire en a bien conscience.

« Il y a des choses qu’il faudra se dire »

Interrogé à la fin du match, Clinton Mata a tiré la sonnette d’alarme. « On avait à cœur d’essayer de faire un grand match, de continuer sur le dernier match contre Lens , a réagi le joueur de l’OL au micro de Prime Video. Mais aujourd’hui, il y a beaucoup de choses qu’il faut discuter dans le vestiaire. C’était un match très important. On n’a pas été à la hauteur tout simplement. Il y a des choses qu’il faudra se dire, ça restera dans le vestiaire. Il faut savoir se regarder dans la glace ».

« Oui, quelqu'un a pris la parole dans le vestiaire »