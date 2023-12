Coup de tonnerre à l’étranger, le boss de l’OL vide son sac

Benjamin Labrousse

Propriétaire de l’OL depuis décembre 2022, John Textor est également actionnaire majoritaire de Botafogo. Longtemps en tête du championnat brésilien, le club carioca connaît actuellement une grosse crise sportive, et a définitivement abandonné tout espoir de titre. Pourtant, Textor voit du positif pour Botafogo, affirmant qu’il a remis le club sur le droit chemin.

L’OL est-il la priorité de John Textor ? L’homme d’affaires américain a pris la succession de Jean-Michel Aulas à la tête du club rhodanien en décembre 2022, mais est également actionnaire de Crystal Palace, de Molenbeek, ainsi qu' actionnaire majoritaire de Botafogo. Alors que le club brésilien était en tête du championnat, Botafogo n’a plus gagné le moindre match depuis le 19 octobre. Si les espoirs de titre sont désormais terminés, John Textor est sorti du silence.

« J'ai repris un club qui était en faillite »

« Je me fiche du passé » , peste John Textor dans des propos relayés par RMC Sport . « Je ne veux pas entendre parler de 30 ans sans titre. Je me soucie des gens qui ressentent cela mais nous devons arrêter de regarder uniquement dans le rétroviseur. Nous devons abaisser notre rétroviseur et regarder par le pare-brise. Regardez devant! Je suis ici depuis 18 mois. J'ai repris un club qui était en faillite et qui n'avait que trois joueurs avec une expérience en Serie A (le championnat brésilien, NDLR). Certains de ces hommes qui ne sont pas appréciés aujourd'hui sont ceux qui nous ont fait rêver. Ils travaillent dans une période très difficile, en essayant de nous retrouver » .

« Nous avons fait des progrès »