L'OL fait machine arrière avec cet ancien de l'OM

Alexis Brunet

L'OL a récemment annoncé le départ de Fabio Grosso. Les dirigeants lyonnais cherchent donc un nouvel entraîneur, et le nom de Jorge Sampaoli a été évoqué, entre autres. Mais le dossier menant au nouveau coach aurait été mis en stand-by. En effet, l'état-major des Gones ne veut pas se précipiter, et souhaite voir ce que donne l'OL de Pierre Sage.

L'OL est en mission commando. Les Lyonnais sont derniers de Ligue 1. Ils n'ont gagné qu'un match cette saison, et ils sont très loin des places européennes. Les partenaires de Corentin Tolisso se battent maintenant pour éviter la relégation.

Pierre Sage assure l'intérim à l'OL

L'OL a déjà connu trois entraîneurs cette saison. Laurent Blanc, puis Fabio Grosso, et actuellement Pierre Sage. Ce dernier doit assurer l'intérim, jusqu'à ce que les dirigeants lyonnais trouvent un nouveau coach. L'ancien directeur du centre de formation devrait au minimum être encore sur le banc de Lyon face à l'OM.

La piste Jorge Sampaoli est mise en stand-by