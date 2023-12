Révolution à l’OL, un cadre vide son sac

Alexis Brunet

L'OL est dans une très mauvaise posture. Les Lyonnais sont derniers de Ligue 1, et ils vont donc se battre jusqu'à la fin de la saison, afin de ne pas descendre en Ligue 2. Pour ce faire, la direction a décidé de miser sur David Friio comme directeur sportif, et de se débarrasser de Fabio Grosso. Après la rencontre face à Lens, Alexandre Lacazette s'est exprimé sur la situation de l'OL.

L'OL a déjà connu trois entraîneurs cette année. C'est d'abord Laurent Blanc qui a commencé la saison sur le banc lyonnais. Puis il a été remplacé il y a quelques mois par Fabio Grosso. Et enfin, dernièrement, l'Italien a lui aussi cédé sa place, n'ayant pas réussi à redresser la barre. Pour le moment c'est Pierre Sage qui assure l'intérim, mais John Textor est actuellement en train de chercher un nouveau coach.

«J’ai toujours eu du respect pour mes coachs»

Dernièrement des rumeurs avaient fait état de divergences entre Alexandre Lacazette et Fabio Grosso. Le Progrès avait même évoqué le fait que la direction lyonnaise pensait à se séparer de l'attaquant. Après le match contre le RC Lens, l'ancien joueur d'Arsenal s'est exprimé sur ces différents sujets au micro de Prime Video . « J’ai toujours eu du respect pour mes coachs, j’entends beaucoup de choses mais je ne préfère rien dire parce que c’est facile de parler, de lancer des rumeurs pour que tout le monde y croie. Maintenant, je pense que le directeur parlera bientôt pour souligner ce qu’il s’est passé et les gens comprendront mieux, plutôt que de mettre la faute sur nous, les Lyonnais, et les cadres de cette équipe. »

L’OL vend la mèche pour le retour d’une légende https://t.co/zHAmkHx16y pic.twitter.com/DvbPGvDH8d — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Prochain rendez-vous face à l'OM

Samedi face au RC Lens, l'OL a montré un meilleur visage, mais cela n’a pas suffi pour s'imposer. Les joueurs de Franck Haise se sont imposés 3-2. Les Lyonnais doivent donc réagir au plus vite sous peine de voir leurs espoirs de maintien s'envoler très vite. Problème le prochain match des coéquipiers de Corentin Tolisso ne sera pas une partie de plaisir. Les Gones doivent se rendre à Marseille pour l'Olympico. La rencontre devait se jouer quelques semaines auparavant, mais elle avait été reportée en raison des incidents qui avaient eu lieu aux abords du Vélodrome.