C'est la révolution à l'OL, le RC Lens se méfie

Jean de Teyssière

Ce samedi, lors de la 14ème journée de Ligue 1, le RC Lens, qui vient de subir une terrible défaite face à Arsenal en Ligue des Champions (0-6), recevra l'Olympique lyonnais, grandement malade et lanterne rouge de la Ligue 1. Le club rhodanien vient en plus de se séparer de son entraîneur, Fabio Grosso et s'avancera face aux Lensois avec de nombreuses incertitudes. Ces incertitudes rendent méfiant Franck Haise, le coach nordiste.

L'OL continue de s'enfoncer dans une crise sans précédent dans son histoire. Quelques semaines après son arrivée à la place de Laurent Blanc, Fabio Grosso a déjà été mis à pied par la direction lyonnaise. C'est donc Pierre Sage, le directeur du centre de formation de l'OL, qui assurera l'intérim le temps de trouver un nouvel entraîneur...

«C'est bizarre de me voir ici»

Jeudi, Pierre Sage, l'entraîneur intérimaire de l'OL après la mise à pied de Fabio Grosso, a avoué être surpris de se retrouver à la tête de l'équipe professionnelle : « C'est bizarre de me voir ici, et c'est bizarre d'être avec vous. Mais je suis au service de mon club. Ce (jeudi) matin, on m'a appelé pour remplacer le coach, avec Jérémie Bréchet, qui était aujourd'hui en formation. C'est un peu surprenant, mais il faut faire le travail. Je me suis toujours dit que si on me sollicitait pour aider, je le ferais, et mon ambition, je l'ai dit aux joueurs, est de les aider, pour servir le futur. Il n'y a pas eu de temps de préparation. Il a fallu agir aujourd'hui, et il faudra encore agir demain, puis samedi. »

Le RC Lens sombre, il n’en revient pas https://t.co/OSkZjJQztx pic.twitter.com/gV6P6iZEyE — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

«Même si je connais le classement, il y a beaucoup de qualités à Lyon»