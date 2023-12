Transferts : Après le RC Lens, il va réaliser son rêve ?

Pierrick Levallet

Après une belle saison au RC Lens, Loïs Openda a quitté la France pour signer en Allemagne. Le Belge a débarqué au RB Leipzig, où il continue de flamber. Plusieurs clubs se tiendraient d'ailleurs à l'affût pour le recruter. L'attaquant de 23 ans aurait notamment un rêve qu'il voudrait réaliser sur le mercato.

Cet été, le RC Lens a enregistré deux départs majeurs. Deuxième de Ligue 1 la saison passée, le club lensois a vu Seko Fofana rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr et Loïs Openda dire oui au RB Leipzig. Ce dernier, transféré pour 43M€ auxquels 6M€ pourront s’ajouter, est d’ailleurs devenu la plus grosse vente de l’histoire des Sang et Or.

Openda flambe au RB Leipzig

Et depuis son transfert, Loïs Openda continue sur sa bonne lancée. Auteur de 13 buts et 3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, le Belge brille en Bundesliga. Certains clubs se tiendraient déjà à l’affût pour le recruter. D’ailleurs, l’attaquant de 23 ans pourrait réaliser l’un de ses rêves sur le mercato.

«Un départ en Premier League a toujours été un rêve»