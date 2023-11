Cristiano Ronaldo prive un buteur du PSG d'un record

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, le PSG a d'ores et déjà annoncé avoir levé l'option d'achat de Gonçalo Ramos, prêté par Benfica depuis le dernier mercato estival. Le club de la capitale a décidé de ne pas attendre la fin de la saison et débourse donc 65M€ auxquels pourraient s'ajouter 15M€ de bonus. Au total, le PSG pourrait donc verser 80M€ pour ce transfert ce qui permettrait au numéro 9 parisien de devenir le troisième joueur portugais le plus cher de l'histoire derrière Joao Felix et un certain Cristiano Ronaldo.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est désormais lié au club jusqu’en 2028 ». Par le biais de ce communiqué, le PSG a pris tout le monde de court en officialisant le transfert définitif de Gonçalo Ramos, prêté l'été dernier par Benfica. Il s'agissait d'un prêt payant de 20M€ avec une option d'achat estimée à 45M€ que le PSG vient donc de lever. Sans oublier les 15M€ de bonus qui pourraient faire grimper le montant total de ce transfert à 80M€.

Gonçalo Ramos devient le 3e Portugais le plus cher de l'Histoire...

Une somme qui ferait de Gonçalo Ramos le troisième joueur portugais le plus cher de l'Histoire derrière João Felix, recruté par l'Atlético de Madrid pour 127,2M€ en 2019 et surtout Cristiano Ronaldo, d'abord grâce à son transfert à la Juventus en 2018 pour 117M€, mais également celui au Real Madrid en 2009. Le club merengue avait alors déboursé 94M€ pour recruter CR7 en provenance de Manchester United. Le transfert de Gonçalo Ramos est donc le troisième plus cher pour un Portugais et le numéro 9 du PSG devance Ruben Dias, qui avait rejoint Manchester City pour 72M€ en 2020 et Bruno Fernandes pour lequel Manchester United avait déboursé 65M€ en 2019. João Cancelo (65M€, Manchester City), Matheus Nunes (62M€, Manchester City), Otavio (60M€, Al-Nassr) et Luis Figo (60M€, Real Madrid) complètent le top 10.

... et le 4e transfert le plus cher du PSG

Et Gonçalo Ramos s'installe également très haut dans le classement des transferts les plus chers de l'histoire du PSG puisque il est simplement devancé par Neymar et Kylian Mbappé, les deux joueurs les plus chers de l'Histoire du football avec des transferts respectifs à 222M€ et 180M€ en 2017, mais également par Randal Kolo Muani, recruté pour 95M€ l'été dernier. Quatrième, l'attaquant portugais devance en revanche Achraf Hakimi (68M€), Edinson Cavani (64,5M€), Angel Di Maria (63M€), Manuel Ugarte (60M€), Ousmane Dembélé (50M€) et Mauro Icardi (50M€). Un top 10 qui a fière allure.