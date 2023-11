Un renfort arrive à l’OM, du lourd est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après les départs de Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif, l'OM va miser sur Medhi Benatia pour les remplacer et gérer tout le secteur sportif. Le Marocain débarque dans un rôle de conseiller sportif non-salarié, comme Luis Campos au PSG, mais avec beaucoup moins d'expérience que le Portugais. C'est d'ailleurs ce qui inquiètent certains observateurs. Mais des proches de Benatia se montrent rassurants.

Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que Medhi Benatia ne soit nommé conseiller sportif de l'OM. Bien qu'il remplace Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif, le Marocain ne sera pas salarié du club phocéen, ce qui n'est évidemment pas sans rappeler la situation de Luis Campos au PSG. Toutefois, la comparaison s'arrête là puisque le Portugais a beaucoup plus d'expérience que le futur dirigeant de l'OM. C'est d'ailleurs la principale inquiétude qui entoure l'arrivée de Medhi Benatia.

«Il va réussir j'en suis persuadé»

Néanmoins, Sabri Lamouchi, qui a connu Medhi Benatia comme apprenti à l'OM avant de le retrouver en fin de carrière au Qatar, se montre très rassurant. « Ce poste va parfaitement lui convenir. Il est structuré, a une bonne vision du foot moderne, un relationnel important; il a aussi laissé une belle image partout où il est passé, est encore très lié aux joueurs et connaît le très haut niveau. Il va ressentir plus de pression, aura moins le droit à l'erreur. Mais il va réussir, j'en suis persuadé », assure-t-il dans les colonnes de La Provence .

Benatia a préparé son coup