Le PSG tente un transfert XXL, c’est la douche froide

A la recherche de renforts en attaque, en vue d’un possible départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et se serait tout récemment renseigné au sujet de Khvicha Kvaratskhelia. Héros du Scudetto du Napoli avec Victor Osimhen, le Géorgien est l’un des ailiers les plus convoités d’Europe, puisqu’en plus du PSG plusieurs cadors de Premier League seraient sur le coup.

Quel joueur pourrait être en mesure de faire oublier la catastrophe d’un départ libre de Kylian Mbappé ? C’est la question que l’on doit sans aucun doute se poser au PSG en ce moment, même si la prolongation du Français reste la priorité. Ainsi, les Parisiens auraient commencé à ratisser le terrain pour trouver une solution sur le marché des transferts.

PSG : Luis Enrique va prendre une décision de dernière minute https://t.co/OBzYuQWteq pic.twitter.com/Xrtlkv4wLg — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Le PSG vise Kvaratskhelia

La presse italienne et britannique ont notamment évoqué un profond intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia, la grande révélation de la dernière saison de Serie A. Il serait vraisemblablement très apprécié au sein du club parisien et notamment par Luis Campos, qui devra toutefois faire face à la concurrence de Chelsea, de Manchester United ou encore du Real Madrid et du FC Barcelone.

Qui devrait bientôt prolonger avec le Napoli