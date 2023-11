Mercato : Le PSG pense à un transfert XXL pour oublier Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrive à expiration au terme de la saison, le PSG pourrait être contraint de se lancer à la recherche d’un remplaçant, et un ailier gauche serait justement dans le viseur des dirigeants parisiens. Déjà cité parmi les pistes du club ces derniers mois, Khvicha Kvaratskhelia serait toujours apprécié.

« C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler. J’ai envie qu’on parle de l’équipe nationale, on a des très bons résultats plutôt qu’on parle de moi sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps pour parler de ça ». Relancé dimanche par TF1 sur la question de son avenir, Kylian Mbappé n’a pas lâché le moindre indice sur la suite de sa carrière, alors que son contrat avec le PSG expire à l’issue de la saison.

Quel avenir pour Mbappé ?

Comme lors de l’exercice 2021-22, qui s’était conclu par sa prolongation, Kylian Mbappé est maître de son destin et pourrait décider seul de sa prochaine destination selon les offres. Le PSG est donc dans le flou et doit envisager toutes les possibilités, dont celle d’un départ et de l’arrivée d’un joueur capable de le remplacer.

Le PSG lorgnerait Kvaratskhelia