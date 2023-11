Mercato : Il lâche une annonce pour son avenir au RC Lens

Thibault Morlain

Gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca est proche de la retraite. A 38 ans, le portier sang et or pourrait donc prochainement raccrocher les crampons. Mais son histoire avec Lens pourrait d'ailleurs ne pas être terminée comme le stipule son contrat. Leca a d'ailleurs fait un point concernant son avenir dans le nord de la France.

C'est en 2018 que Jean-Louis Leca a posé ses valises au RC Lens, débarquant en provenance de Corse et du club d'Ajaccio. Aujourd'hui, le portier de 38 ans est la doublure de Brice Samba, mais la fin approche. Leca est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Sang et Or et la question de son avenir se pose...

Transferts - RC Lens : Il a fait une «boulette» avec l'entraineur https://t.co/NtI7TLLoY4 pic.twitter.com/9y3HehpfuK — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Une reconversion prévue »

Interrogé par La Voix du Nord , Jean-Louis Leca s'est lâché sur son avenir, évoquant alors une clause de reconversion au RC Lens. « Comment je vois la suite à titre personnel ? Je suis attaché au club, j'y ai une reconversion prévue. Je ne sais pas si on la fera ou pas, dans le foot tout va très vite », a expliqué la doublure de Brice Samba.

« Bien terminer en tant que joueur »