Le PSG loupe un transfert à 58M€, il en rajoute une couche

Thibault Morlain

Si Endrick évolue aujourd'hui à Palmeiras, le crack brésilien a déjà bouclé son transfert au Real Madrid. Au grand dam du PSG... Interressé par l'attaquant de 17 ans, le club de la capitale l'a vu lui passer sous le nez. Il faut dire que le PSG n'avait pas de très grandes chances d'obtenir la signature d'Endrick. Explications.

Dans une vidéo postée sur sa chaine Youtube , Fabrizio Romano a révélé que le PSG avait tenté de recruter Endrick et Estevao, les deux cracks de Palmeiras. Pour cela, le club de la capitale aurait proposé 93M€ en tout, dont 58M€ pour l'attaquant brésilien qui s'est finalement engagé au Real Madrid. Malheureusement donc pour le PSG, ça n'a pas abouti...

Contacté par le PSG ? Un entraîneur se lâche https://t.co/TYrl2WIFQL pic.twitter.com/3GVuWctlsN — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Endrick voulait seulement aller au Real Madrid »

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano en a dit plus sur l'échec du PSG avec Endrick. Pourquoi cela a-t-il capoté ? « Endrick voulait seulement aller au Real Madrid. Le deal avec le PSG n'a pas fonctionné. Il y avait aussi d'autres possibilités. Il y a un an, Chelsea a aussi essayé de recruter Endrick. Les gens au club ont surveillé Endrick et ont essayé d'approcher l'entourage du joueur pour le convaincre de venir », confie le journaliste.

« Sa seule priorité »