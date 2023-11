PSG : Une fake news éclate pour le mercato de Zaïre-Emery

Thibault Morlain

Exceptionnel depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde avec le PSG. Un talent qui va visiblement au-delà des frontières de la France. En effet, il a récemment été question d’un intérêt de Pep Guardiola à Manchester City lors du dernier mercato estival. La vérité serait toutefois quelque peu différente à propos de Zaïre-Emery.

Nouveau joyau du PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait rester encore un bon bout de temps à Paris. En effet, le club de la capitale travaille actuellement sur la prolongation du néo-international français. Un moyen également d’éloigner les prétendants et notamment Manchester City. Récemment, Mohamed Bouhafsi révélait à propos de cet intérêt de Pep Guardiola pour Warren Zaïre-Emery : « Cet été, les Anglais de Manchester City ont proposé plus de 60M€ pour s’offrir ses services. Mais pour le PSG, pas question de toucher à sa pépite ».

« Entre Zaïre-Emery et City, ça n’a jamais été concret »

Le fait est que Fabrizio Romano n’a pas la même version concernant cette prétendue offre de 60M€ de Manchester City pour Warren Zaïre-Emery. En effet, sur sa chaine Youtube , le journaliste italien a assuré à propos du mercato estival du phénomène du PSG : « Man City n’a jamais fait d’offre pour Zaïre-Emery car ils savaient que ça n’allait jamais être possible. Il va d’ailleurs prochainement prolonger son contrat au PSG. Entre Zaïre-Emery et City, ça n’a jamais été concret ».

« Il n’a jamais été question d’un échange » avec Bernardo Silva