Le PSG a refusé une opération XXL pour cette star

Jean de Teyssière

Le mercato parisien a été très agité cet été, avec notamment le feuilleton menant au milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva. Finalement, le deal ne s'est pas fait. Pour le PSG, une solution aurait pu être d'inclure Warren Zaïre-Emery, apprécié par Pep Guardiola, dans l'opération. A Paris, on a finalement dit non.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bien senti le coup et a gardé Warren Zaïre-Emery. À raison, puisque le milieu de terrain de 17 ans est un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain du PSG. Luis Enrique en a déjà fait un élément indissociable de son onze de départ et cela pourrait bien continuer.

Le PSG voulait Bernardo Silva, Zaïre-Emery en monnaie d'échange ?

Cet été, RMC Spor t révélait que Pep Guardiola était fan du profil de Warren Zaïre-Emery et souhaitait le voir venir en Premier League cet été, en cas de départ de Bernardo Silva. Au final, les deux joueurs sont restés dans leur club respectif et font le bonheur de leur club respectif.

Équipe de France : Coup dur pour Zaïre-Emery et le PSG, un soutien inattendu arrive https://t.co/LFMkTZubHm pic.twitter.com/p7PUpToB5b — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

«Le PSG voulait Bernardo Silva, mais le PSG n’a jamais envisagé d’inclure Zaïre-Emery dans l’opération»