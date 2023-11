PSG : 60M€ pour Zaïre-Emery ? Il dévoile la vérité

Jean de Teyssière

Entre Warren Zaïre-Emery et le PSG, l'amour pourrait durer éternellement. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a profité de son ascension vertigineuse pour jouer son premier match avec l'équipe de France et surtout marqué son premier but. Avant de sortir sur blessure. Mais l'avenir devrait s'illuminer à nouveau puisqu'une prolongation de contrat est à l'étude mettant à mal la stratégie de Manchester City, qui aurait proposé 60M€ pour Zaïre-Emery.

L'ascension de Warren Zaïre-Emery se poursuit. Le prodige parisien a fêté sa première sélection avec l'équipe de France samedi et a même marqué son premier but. La question de son avenir au PSG va bientôt se poser, lui dont le contrat expire en juin 2025. Surtout que récemment, une offre de 60M€ de Manchester City pour s'attacher les services de Warren Zaïre-Emery a été évoquée par Mohamed Bouhafsi.

Prolongation en vue pour Zaïre-Emery ?

Selon une exclusivité du 10sport.com, les discussions entre le PSG et Warren Zaïre-Emery avancent avec optimisme. S'il n'y a toujours pas d'accord, le club parisien attend la majorité de son milieu de terrain, en mars prochain, avant de discuter autour d'un contrat jusqu'en 2029.

«Entre Zaïre-Emery et City, ça n’a jamais été concret»