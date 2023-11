Vente OM : Un mercato de folie déjà promis à Zidane ?

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM traverse une nouvelle tempête, les rumeurs autour d'une vente du club refont surface. Comme souvent, l'Arabie saoudite revient dans les discussions autour d'un potentiel rachat. Et d'ailleurs, les Saoudiens aimeraient ramener avec eux Zinédine Zidane qui disposerait alors d'une énorme enveloppe pour recruter.

Le départ de Frank McCourt est réclamé à Marseille. En retrait alors que l'OM est en crise, l'homme d'affaires originaire de Boston donne l'impression de ne plus vouloir posséder le club. McCourt serait même ouvert à une vente, mais à ses conditions. L'Arabie saoudite pourrait être en mesure de lui offrir ce qu'il veut financièrement car le pays du golfe aurait un projet phénoménal avec Zinédine Zidane en tête d'affiche.

Gattuso fait une annonce intrigante, nouveau coup de tonnerre à l’OM ? https://t.co/qn9SHLvVy1 pic.twitter.com/KHNVWCNDwL — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

L'Arabie saoudite avec un milliardaire ?

Et il se pourrait même que les Saoudiens ne viennent pas seul. En effet, Mukesh Ambani, un milliardaire indien, pourrait faire partie du consortium. « Les Saoudiens, c’est le truc à retenir, des Indiens aussi dans le deal, donc on parle de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde. Comme je vous l’ai dit, actionnaire à combien de pourcent de ce consortium… Qui en sponsoring ? Il y a plusieurs entités qui sont mêlées. Et très clairement, les infos après France Bleu Provence qui annonçait l’arrivée en tant que manager général de Zinedine Zidane en cas de vente, et de Canal qui annonce que ça va être vendu plus vite que prévu (mais on en parle très très peu – sic) – tout se met en place vers le sauvetage d’un OM qui en a marre d’attendre ce changement d’ère et ce changement de direction », a déclaré le journaliste Thibaud Vézirian. L'OM possèderait donc un budget important pour recruter. Et ce recrutement devrait être confié à Zinédine Zidane.

Un premier mercato de folie pour Zidane