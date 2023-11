Mercato - OM : Retour au premier plan d’une piste estivale ?

Axel Cornic

Avec les différents départs de l’été, notamment au milieu de terrain avec Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria avait coché le nom de Daichi Kamada. Le joueur de l’Eintracht Francfort a finalement préféré rejoindre la Serie A et la Lazio, mais les choses ne se passent pas vraiment au mieux pour lui avec Maurizio Sarri.

Comme chaque été, le vent du changement a soufflé sur l’OM et nombreuses ont été les victimes. Cela a été le cas de Mattéo Guendouzi, qui était annoncé sur le départ depuis le début du mercato et qui a finalement rejoint la Lazio.

Kamada déjà en échec à la Lazio

Là-bas, il a retrouvé une des cibles de l’OM avec Daichi Kamada, milieu au profil très offensif arrivé en provenance de Francfort. Sauf que ce dernier ne joue pas beaucoup cette saison, avec seulement 13 rencontres toutes compétitions confondues et 568 minutes de jeu au total.

Il pourrait être libre l’été prochain