OM : Guendouzi, Payet….. Longoria fait le ménage et vide son sac

Une page s'est tournée à l'OM cet été. Plusieurs cadres ont franchi la porte de sortie lors du dernier mercato estival. Les noms les plus marquants restent ceux de Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet et Cengiz Ünder. Ce mardi, Pablo Longoria est revenu sur ces départs, alors que certains pointent le manque de leadership dans le groupe de Gennaro Gattuso cette saison.

Pablo Longoria a profité du dernier mercato pour faire le ménage dans le vestiaire. A un an de la fin de son contrat, Dimitri Payet a été poussé vers la sortie par son club, alors qu'il espérait disputer une dernière saison à l'OM avant de se retirer. Ce mardi, Pablo Longoria a évoqué le départ de celui qui a rejoint Vasco de Gama cet été. Il confirme que cette décision est purement sportive.

Coup de tonnerre à l’OM, Longoria vend la mèche pour son départ ? https://t.co/xauIFzUAjU pic.twitter.com/vpEYSVekiA — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Longoria évoque le départ de Payet

« Le cas de Dimitri Payet, je crois que l’on en a assez parlé. C’était une décision sportive dans laquelle on a cherché à être très clair dès le premier jour par rapport au respect que l’on a pour lui et pour ce qu’il a fait pour le club » a confié Longoria. Mais Payet n'est pas le seul leader à avoir quitté l'OM. Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder ont permis au club marseillais de récupérer un joli chèque.

« C’est une situation qui était programmée avec eux »