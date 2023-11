OM : Un transfert historique tourne au fiasco, il calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier dernier, Pablo Longoria dépensait près de 32M€ pour mettre la main sur Vitinha. Le jeune joueur portugais devenait alors la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Mais près d'un an après son arrivée, le buteur ne parvient pas à enchaîner les bonnes prestations. Pas de quoi inquiéter Pablo Longoria, qui a tenu à lui apporter son soutien.

L'OM est bien embêté. Ni Pierre-Emerick Aubamyang, ni Vitinha ne parvient à s'imposer sur le front de l'attaque. Pourtant, les supporters marseillais attendaient mieux d'un attaquant de classe mondiale, mais aussi d'un joueur recruté 32M€ l'hiver dernier. Certains estiment que le Portugais n'a pas le niveau pour porter le maillot de l'OM. Mais pour Pablo Longoria, Vitinha a besoin de tranquillité.

Coup de tonnerre à l’OM, Longoria vend la mèche pour son départ ? https://t.co/xauIFzUAjU pic.twitter.com/vpEYSVekiA — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Je crois qu’on lui met trop de pression »

« Je crois qu’on est trop focalisés, qu’on lui met trop de pression avec le prix de son transfert. On doit se rappeler que quand on a pris Vitinha, c’était le meilleur buteur de la Ligue Europa. Ça a une valeur, en plus des 22 ans qu’il avait. Tu payes le prix du marché actuel pour les joueurs. En même temps, c’est un joueur qui n’a pas encore la continuité mais c’est lié à sa jeunesse et à la concurrence » a confié le président de l'OM. Et selon lui, la concurrence avec Aubameyang est une bonne nouvelle.

Longoria apporte son soutien à Vitinha