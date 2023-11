OM : Critiqué, Longoria envoie un message aux supporters

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, la situation était tendue à l'OM. Mécontents des résultats, les supporters marseillais n'ont pas caché leur colère. Pablo Longoria a notamment fait les frais de plusieurs critiques, et parfois de menaces. Néanmoins, le président marseillais se dit prêt à s'unir avec les fans olympiens pour le bien du club.

Il y a quelques semaines, une réelle fracture s’était formée entre la direction de l’OM et ses supporters. Les fans du club phocéen n’ont pas caché leur mécontentement face aux résultats en début de saison, provoquant ainsi une véritable crise. Cela avait conduit Marcelino à claquer la porte. Pablo Longoria, lui, a fait face aux Ultras lors d’une réunion tendue. Le président de l’OM avoue d’ailleurs ne pas être atteint par les critiques.

«Un joueur extraordinaire» quitte l’OM, Longoria déballe tout https://t.co/I60tg4AvCJ pic.twitter.com/pbYjXpK2sl — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«Il faut avoir de l’ambition»

« Est-ce que les critiques et les remises en cause font mal ? Non. Parce que dans le monde du football, tu dois accepter la critique, on est payé pour ça. Et en même temps tu dois analyser la critique pour faire de celle-ci une amélioration et une critique constructive. C’est pour ça que l’aspect personnel n’est pas important. Il faut toujours trouver comment apprendre des erreurs qu’on a faites et trouver des solutions. Et surtout, il faut avoir de l’ambition pour l’avenir afin qu’il soit solide, que tout le monde aille dans la même direction » a-t-il confié dans un entretien accordé à RMC .

Longoria croit en une union sacrée