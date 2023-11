Il claque la porte de l’OM, c’est une catastrophe

Thibault Morlain

A l’instar de Marcelino, Javier Ribalta a lui aussi quitté l’OM suite à la réunion houleuse avec les supporters. Bras droit de Pablo Longoria, l’Espagnol a donc fait ses valises et aujourd’hui, le club phocéen se cherche un nouveau directeur sportif. L’OM va désormais devoir faire sans Ribalta et c’est une catastrophe aux yeux du président olympien.

Prochainement, l’OM pourrait annoncer l’arrivée de Mehdi Benatia. Formé à Marseille quand il était joueur, le Marocain pourrait débarquer en tant que directeur sportif. Il remplacerait alors Javier Ribalta, qui a décidé dernièrement de claquer la porte de l’OM…

« C’est l’un des meilleurs directeurs sportifs »

A l’occasion d’un entretien accordé à RMC , Pablo Longoria a expliqué à quel point l’OM avait perdu gros avec le départ de Javier Ribalta : « Est-ce qu’il me manque à moi? Non, il manque au club. Parce que Javier Ribalta c’est une personne avec un niveau extraordinaire. C’est l’un des meilleurs directeurs sportifs ».

« C’est un grand dommage pour le club »