Mercato : Zidane est prévenu pour son retour

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane fait partie des entraîneurs cités pour prendre la succession de Carlo Ancelotti à la tête de la Casa Blanca, si l’Italien venait à plier bagage à la fin de son engagement, lui qui apparaît comme la grande priorité du Brésil. Mais le dossier n’est pas près de se décanter.

Et si Zinedine Zidane faisait un nouveau retour au Real Madrid ? Alors qu’il n’a pas retrouvé de banc de touche depuis son départ de la capitale espagnole en mai 2021, le technicien français est cité parmi les pistes du club pour succéder à Carlo Ancelotti, dont le bail expire à l’issue de la saison. « Zinedine Zidane est toujours dans l'esprit de Florentino Perez et je dirais qu'il est le favori - mais d'autres personnes au club veulent Xabi Alonso », a récemment confié Javier Rodriguez Pascual, journaliste à Relevo .

Zidane pour remplacer Ancelotti ?

De son côté, Zinedine Zidane ne serait pas contre l’idée de revenir au Real Madrid après avoir assisté à la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Mais le départ de Carlo Ancelotti est encore loin d’être acté, malgré sa situation contractuelle. Priorité du Brésil pour prendre les rênes de la Seleção, l’Italien est dans le flou pour son avenir, et le suspens est encore parti pour durer un moment.

S'il veut le Real Madrid, Zidane va devoir attendre