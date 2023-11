Une star de l’équipe de France se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Olivier Giroud est un joueur du Milan AC. Mais le sera-t-il encore la saison prochaine ? A 37 ans, l’international français est dans sa dernière année de contrat en Lombardie et forcément, cela pose des questions sur son avenir. Des réponses ont donc été demandées au principal intéressé et Giroud a fait le point sur la suite de sa carrière.

« J’ai envie de continuer »

Ce dimanche, Olivier Giroud s’est confié au JDD sur son avenir et la possibilité de prolonger au Milan AC. Le Français a alors assuré qu’une prolongation n’était pas encore discutée actuellement : « Est-ce que je serais encore au Milan AC la saison prochaine ? Pour l’instant, j’aimerais. Je suis en fin de contrat et je n’ai pas encore discuté avec le club, contrairement à ce qui est sorti dans les médias. J’ai envie de continuer et je pense avoir ce qu’il faut pour ça ».

« Je pense que je resterai dans le football »