Deux stars du PSG galèrent, l’équipe de France réagit

Thibault Morlain

Cet été, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé se sont engagés avec le PSG. Recrutés par le club de la capitale, les deux internationaux français étaient très attendus, mais pour le moment, ils galèrent quelque peu à trouver le chemin des filets. Cette situation fait de plus en plus parler et face aux cas Kolo Muani et Dembélé, Olivier Giroud, qui est déjà passé par là, s’est confié.

Compte tenu des sommes dépensées par le PSG pour recruter Ousmane Dembélé (50M€) et Randal Kolo Muani (90M€), on attendait beaucoup des deux nouveaux attaquants parisiens. Leur rendement offensif est surveillé et pour le moment, c’est très loin d’être suffisant. En effet, pour le moment, Dembélé n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis son arrivée au PSG. Pour ce qui est de Kolo Muani, après avoir martyrisé les défenses de Bundesliga, c’est plus compliqué, lui qui n’a marqué que 3 buts avec le club de la capitale.



Mbappé : Le vestiaire du PSG vend la mèche pour son transfert ? https://t.co/kXjYv0nzBG pic.twitter.com/f3QJ1QwLFc — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« La patience est une vertu très importante »

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche , Olivier Giroud a été interrogé sur la période compliquée de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Déjà passée par cette situation, l’attaquant de l’équipe de France et du Milan AC a appelé à faire preuve de patience : « Que faut-il faire dans ces cas-là ? La patience est une vertu très importante chez un joueur et chez un attaquant, qui est plus parce qu’on est attendu pour les buts et pour notre côté décisif. Il n’y a pas si longtemps, je n’avais pas marqué pendant 5 matchs de Serie A et ça commençait déjà à me démanger. Les médias se posaient des questions, on est attendu au tournant ».

« Toujours croire que le soleil arrive après le mauvais temps »