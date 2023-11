Deschamps prend une décision forte avec ce joueur du PSG, il jubile

Jean de Teyssière

Samedi soir, l'équipe de France a étrillé Gibraltar, lors de la neuvième journée des éliminatoires de l'Euro 2024 (14-0). Fidèle à ses principes, Didier Deschamps a aligné l'équipe type lors du premier match et celui face à la Grèce risque d'être bien différent. Et dans son esprit, l'équipe type était composée de Marcus Thuram en pointe et non pas Randal Kolo Muani, qui occupe ce poste au PSG. A fin du match, le sélectionneur des Bleus semblait être content de son choix.

Randal Kolo Muani est-il le troisième joueur dans la hiérarchie présente dans la tête de Didier Deschamps concernant les numéros 9 ? Marcus Thuram était titulaire face à Gibraltar (14-0) et Olivier Giroud est rentré pour inscrire un doublé. L'attaquant du PSG, lui, n'a pas pris part à la fête, ce qui pousse à se poser de nombreuses questions.

«Marcus aime bien avoir un petit peu d'espace et il n'en avait pas»

Après un tel match, dans un sens unique (aucun tir pour Gibraltar), il y avait sans doute peu de choses à retenir pour Didier Deschamps. Mais il a quand même essayé d'argumenter sur le match de Marcus Thuram, préféré à Olivier Giroud et surtout Randal Kolo Muani dans des propos rapportés par L'Équipe : « Pas évident, forcément, face à une défense à trois. Marcus aime bien avoir un petit peu d'espace et il n'en avait pas. Je lui ai demandé de rester un peu plus axial pour fixer. »

«Il marque ce but, c'est bien»