Il quitte le RC Lens et déballe tout sur son transfert

Arnaud De Kanel

Grand artisan de la saison historique le RC Lens, Loïs Openda a plié bagage cet été pour rallier l'Allemagne et le RB Leipzig. En moins de six mois, l'attaquant belge a déjà mis tout le monde d'accord et il a surtout justifié son choix de quitter le Nord de la France après seulement une saison, au grand dam des supporters lensois. Il ne regrette pas sa décision.

Loïs Openda a fait couler beaucoup d'encre cet été. En forçant son départ du RC Lens, l'attaquant belge a suscité quelques critiques sur son plan de carrière qu'il a rapidement fait taire grâce à son adaptation expresse dans son nouveau club, le RB Leipzig. C'était pour lui la meilleure décision à prendre pour continuer à s'aguerrir.

Il se lâche après son transfert du RC Lens https://t.co/5Qsrw0jZ1s pic.twitter.com/PxFn9VpwPp — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

«Je sais qu’ils ne voulaient pas que je parte»

Invité de L'Intégrale Foot sur RMC ce dimanche, Loïs Openda a adressé un message aux supporters du RC Lens. « Je vois sur les réseaux sociaux que je manque aux supporters. Je sais qu’ils ne voulaient pas que je parte. Je suis parti après une saison. C’est vrai que des supporters voulaient que je reste. Mais bon, c’est le football », a confié l'attaquant belge. Sa volonté était plus forte que tout.

«C’est une étape que je devais prendre»