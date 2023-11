Il se lâche après son transfert du RC Lens

Arnaud De Kanel

Le 14 juillet 2023, Loïs Openda quittait le RC Lens pour s'engager en faveur du RB Leipzig. Auteur d'une saison 2022-2023 époustouflante, l'attaquant belge continue sur sa lancée depuis qu'il est arrivé en Allemagne. Décisif à 13 reprises en 18 rencontres, Openda s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement. Il est d'ailleurs revenu sur ses débuts en Saxe.

Une petite saison et puis s'en va. Les supporters du RC Lens n'auront eu qu'un an pour profiter du talent de Loïs Openda, mais ils en avaient déjà vu beaucoup. Révélation de la saison dernière, l'attaquant belge avait grandement contribué à la deuxième place des Sang et Or . Pour continuer à progresser, il décidait de s'engager avec le RB Leipzig lors du mercato estival. Moins de six mois après son arrivée, Openda est déjà indispensable. Troisième meilleur buteur de Bundesliga, l'ancien chouchou de Bollaert n'a pas eu le temps de douter. Et il savoure ses premiers pas avec sa nouvelle équipe.

«Je me sens très bien»

De passage dans L'Intégrale Foot sur RMC ce dimanche, Loïs Openda s'est exprimé sur ses débuts avec Leipzig. « Pour l’instant je me sens très bien, je marque, on fait de bonnes prestations. Tout est beau, j’espère que ça va continuer », a lâché l'ancien attaquant du RC Lens. Il n'oublie pas pour autant son ancien club.

«Je suis content d’avoir pu jouer à Lens»