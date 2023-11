Le PSG va prendre un stop sur le mercato !

Thomas Bourseau

A l’été 2024, Khvicha Kvaratskhelia serait susceptible d’être la grande attraction du mercato. A l’instant T, le PSG se frotterait aux deux monstres du football espagnol ainsi qu’au champion d’Angleterre et à Chelsea notamment dans ce dossier valorisé au moins à 100M€. Pour autant, leurs efforts pourraient s’avérer vains en raison de la position du Napoli. Explications.

Le mercato hivernal approche à grands pas, mais il semble que les grands clubs comme le PSG notamment se projettent sur la session estivale des transferts de 2024. Le Paris Saint-Germain se préparerait à la vie sans Kylian Mbappé dont le contrat qui expire en fin de saison n’a toujours pas été prolongé. Le flou demeure et il semblerait que la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia soit prise en considération.

Le PSG s’en va en guerre pour Kvaratskhelia

C’est en effet ce que 90min expliquait dernièrement. Le PSG serait confronté au gratin européen dans la course à la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Manchester City, Newcastle, le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que Chelsea cultiveraient tous le désir de trouver un terrain d’entente avec le Napoli pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. ESPN affirme que les hauts représentants du champion d’Italie attendraient au moins 100M€ pour laisser filer Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia bientôt blindé par le Napoli ?